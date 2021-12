Ärevad uudised New Yorgist: omikroni saabumisega on mitmekordistunud haiglasse sattunud laste arv

New Yorgi osariigi tervishoiuameti teatel kasvas alates 18-aastaste ja nooremate laste haiglaravile sattumine neli korda võrreldes 5. detsembril alanud nädalaga.

Ligikaudu pooled ravile võetutest on nooremad kui viis aastat – see on vanuserühm, keda ei vaktsineerita.