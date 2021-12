Lugejad küsivad, ravimiamet selgitab: kas koroonavaktsiini süstla kolvi tagasitõmbamine aitaks vähendada müokardiidi juhtumeid

Müokardiit on mRNA vaktsiinide teadaolev kõrvaltoime ja seda eriti noorematel kui 40-aastastel meestel. Müokardiid esinemissagedus enne COVID-19 pandeemiat oli ligikaudu 10-20 juhtu 100 000 inimese kohta aastas ja selle kõige tavalisem põhjus on viirusinfektsioon. COVID-19 vastu mRNA vaktsiiniga vaktsineeritutel tehtud uuringutes on nähtud, et 7 päeva jooksul pärast teist annust esines 12-29- aastastel meestel ligikaudu 2,6 kuni 5,7 täiendavat müokardiidijuhtu 100 000 isiku kohta võrreldes isikutega, kes ei saanud vaktsiini. Ühes värskes uuringus räägitakse ka tõhustusdooside mõjust müokardiidi riski kasvule.

Aspireerimise kui müokardiidi riski vähendamise teema on üles tõstnud mõned meediaväljaanded. On ilmunud ka üks uurimistöö, milles räägitakse, et vaktsiini tahtmatu süstimise veeni kasvatab müokardiidi saamise riski.

Paraku ei soovita vaktsineerimisel aspireerimise kasutamist maailma terviseorganisatsioo WHO, USA haiguste kontrolli ja tõrje keskus CDC ega ka näiteks UK või Eesti tervisehoiusüsteem.