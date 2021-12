Fääri saartel haigestus omikroniga 21 kolmekordselt vaktsineeritud tervishoiutöötajat

Järgneva kahe kuni kuue päeva jooksul pöördusid paljud koosviibimisel osalenud sümptomite tõttu PCR-testi tegema ja need osutusid positiivseks. Saarte peaarstile tundus 63,6-protsendine nakatumise määr ebatavaliselt kõrge ning ta otsustas võetud proovidele teha ka sekveneerimise ehk tüve määramise ning praeguseks on kõik analüüsid andnud tulemuseks omikroni.

„Meie leiud näitavad, et omikroni variandil on tugev immuunpõgenemise võime ja isegi isikutel, kes on hiljuti vaktsineeritud, on oht nakatuda," kirjutavad uurimistöö autorid.

Saarte elanikkond on väga hästi vaktsineeritud ning nakatumisi ja surmajuhtumeid on olnud väga vähe. Vaktsineerimise põhikuuri on läbinud 75 protsenti rahvast, tõhustusdoosi on saanud 13,6 protsenti inimestest, haigestumisi oli enne 8. detsembrit olnud vaid 1876 juhtu 100 000 elaniku kohta ning tänaseks on registreeritud 11 surmajuhtu.