Kas moodsad autod on tõesti muudetud ebamõistlikult keerukaks, mis mitte lihtsalt ei peleta omanikke lihtsamate asjade ise tegemisest eemale, vaid muudab selle neile pea võimatuks? Kui see nii on, siis miks?

Kõike seda uurisime autoinsenerilt, margiesinduse järelteeninduselt ning väga paljude erinevate sõidukitega tegelevalt töökojalt.