Kuidas valida kaitsemaski?

Korduvkasutatavad näomaskid

Korduvkasutatavad näomaskid on korduvaks kasutamiseks nii nagu ütleb seda nimi. Need on üldjuhul valmistatud erinevatest kangastest ja seetõttu ei paku tugevat kaitset viiruste eest. Korduvkasutatav näomaski tasub kasutada juhul, kui käepärast pole võtta meditsiinilist maski või respiraatorit.

Mõned korduvkasutatavad näomaskid on toodetud kohe koos taskuga, kuhu on võimalik lisada filterkangas vahele, selline lahendus on parem kui tavapärane kangast mask, kuid siiski ei asenda meditsiinilist maski või respiraatorit.

Kui aga tuleb ette, et kangast maski tuleb kasutada, sest muu pole käepärast, siis pea meeles, et pärast iga kasutuskorda tuleb see korralikult pesta pesumasinas kõrgemal temperatuuril, mis on vähemalt 70 kraadi.

Soovitame kangast maske kanda vaid viimasel võimalusel ja seda võimalikult lühikest aega.

Meditsiinilised näomaskid

Mitte-meditsiiniline näomask kaitseb meid viiruste eest umbes 80% ulatuses, meditsiiniline mask kaitseb aga kuni 95% ulatuses ja need on mõeldud 3-4 tunniseks kasutamiseks. Täpsemad andmed leiab iga maski paki pealt, nendega tasub enne kasutamist kindlasti tutvuda.

Soovitame eelistada meditsiinilisi maske, mis on kolmekihilised ja need tunneb ära selle järgi, et pakil on järgmine märge: tüüp II. Kui näete, et maski pakil on ka märge “R”, siis see tähendab, et see on pritsmekindel mask.

Kaitsemaski kandmisel tuleb meeles pidada järgmiseid soovitus:

• Enne maski peale panemist, pese käed korralikult sooja vee ja seebiga või desifintseeri need.

• Maski välimise poole tunned selle järgi ära, et see on tavaliselt värviline. Ninaklambriga osa käib alati üles, et saaksid maski kinnitada enda näo peale. Veendu, et mask katab suu, nina ja lõua korralikult.

• Maski kandes väldi selle puudutamist.

• Maski eemaldades tee seda nööride kaudu ja aseta kohe prügikasti.

• Pärast eemaldamist puhasta korralikult käed.

Respiraatorid