Vaktsineerimise järel suri varasema südamehäirega 23-aastane noormees. Südamearst: koroonaviirus on südamele suurem risk kui vaktsiin

-Mees suri äkksurma tagajärjel üks kuu pärast teist Pfizeri vaktsiini annust. Lahangul tuvastati tal müokardiit, mis on mRNA vaktsiinide üks võimalikest kõrvaltoimetest. Südamearst Margus Viigimaa aga toonitas, et üldiselt on müokardiit sage just koroonaviiruse põdemise järgselt, kuid vaktsineerimise kõrvaltoimena väga harv.

Nädal pärast esimest vaktsiiniannust oli mehel tekkinud viirusinfektsioon. 3,5 nädalat pärast teist vaktsiiniannust tekkis tal palavik.

Ravimiameti andmeil oli noormehel pool aastat varem diagnoositud südame rütmihäire ehk bigeminaalne ventrikulaarne ekstrasüstoolia, paraku polnud patsient perearsti suunatud kardioloogi konsultatsioonil käinud.

„Müokardiit on mRNA vaktsiinide teadaolev kõrvaltoime, esineb ajaline seos, ravimiameti hinnangul on seos vaktsiiniga võimalik, kuid äkksurma tekkele võis kaasa aidata ka rütmihäire ägenemine müokardiidi tõttu," märgib ravimiamet.

Möödunud nädalal sai ravimiamet teate ka juhtumist, kus 32-aastasel mehel tekkis päev pärast esimest vaktsiiniannust rindkerevalu. Tema toimetati samuti ägeda müokardiidi kahtlusega haiglasse, kus diagnoos kinnitati uuringutega. See patsient sai ravi ja paranes. Mees oli viis kuud varem põdenud raskelt COVID-19 haigust, mis suurendab samuti müokardiidi riski.

Doktor Viigimaa selgitas, et kõige olulisem on südameprobleeme kohe põhjalikult uurida. "Eriti noortel inimestel, kel on südamerütmihäired, tuleks seda korralikult uurida, kuid koroonavaktsiin südameprobleemide puhul vastunäidustatud ei ole."