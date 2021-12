Eesti vangid tohivad külastada seitset internetiportaali – riigikogu oma on lubatud, Delfi mitte

„Praegu on vangistusseaduse järgi kinnipeetavatel interneti kasutamine keelatud, välja arvatud vanglateenistuse poolt selleks spetsiaalselt kohandatud arvutites, mis võimaldavad järelevalve all juurdepääsu avalike õigusaktide andmebaasidele, kohtulahendite registrile, riigikogu ja õiguskantsleri veebilehele. Samuti saavad vangid kasutada arvutit tasemeõppes koolitööde tegemiseks, kuid need ei ole ühendatud internetiga," ütles Fortele justiitsministeeriumi pressiesindaja Teele Sihtmäe.

„E-toimik ja kaupluse teenuse osutamine on vanglates esimesed, mis on plaanis paberivabalt ümber korraldada," viitas Sihtmäe sellele, et tulevikus saavad vangid hakata kaupu ka e-poest ostma.

Praegu käib kogu kohtute ja kinnipeetavate vaheline suhtlus paberil, st vangid saavad kinnipidamisasutustes kohtutoimikute ja dokumentidega tutvuda üksnes paberkandjal, nii et need prinditakse neile välja. See on tingitud sellest, et seni on nutiseadmed vanglates turvariskide tõttu keelatud olnud ja interneti kasutamine on vangidel väga piiratud.