Novavaxiga tõhustusdoosi teha ei saa

„Nuvaxovid on väga uus vaktsiin. Täna on otsustatud tõhustusannusteks just mRNA vaktsiine kasutada," ütles Fortele ravimiameti pressiesindaja Merilyn Säde.

See tähendab, et tõhustusdoose saab teha jätkuvalt vaid Pfizeri ja Moderna vaktsiinidega.

Novavax ise andis eile teada, et on jõudnud tõhustusdooside osas 3. faasi uuringute etappi.

Novavax toodab koroonavaktsiini, mille peamiseks toimeaineks on SARS-CoV-2 algse tüve ogavalgu geneetilise järjestuse nanoosakesed. Lisatud on saponiinipõhist abiainet Matrix-M, mis stimuleerib süstekoha lähimates lümfisõlmedes viirust neutraliseerivate antikehade teket. Novavax kinnitab, et vaktsiinis sisalduvad ogavalgu osakesed on „puhastatud" ja ei saa paljudena ning põhjustada COVID-19 haiguse teket.