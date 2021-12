Kas purjeajastu naaseb? Prantslased panid kaubalaevale energiasäästliku purje

Purjelaevade ajastu on ammu möödas, kuid tänu dekarboniseerimis entusiastide pingutustele võib see sel kümnendil üle elada taassünni. Prantsuse firma Airseas paigaldas kaubalaevale Ville de Bordeaux automaatse purjetamismehhanismi testsüsteemi, mida katsetatakse reaalsetes töötingimustes kuus kuud. Esimene klient on tõsine – lennukihiid Airbus, kes kasutab seda laeva lennukikonstruktsioonide tarnimiseks üle Euroopa asuvatest tehastest Toulouse’i koostetehasesse.

Testpuri erineb kommertsversioonist suuruse poolest, selle pindala on 500 ruutmeetrit, plaanitud 1000 ruutmeetri asemel. Seawing-nimelises süsteemis pole aga peamine mitte suurus, vaid purje toimimise automaatne juhtimine liikvel olles, vastavalt tuuleoludele, ilmale ja aluse enda liikumisele. Lihtsalt purje tõukejõu lisamine võimsate laevamootorite tööle ei anna suurt midagi, süsteemi eeliseks on see, et see on „tark”.

Puri, mis on tegelikult hiiglaslik tuulelohe, kinnitub laeva vööris kokkupandavale mastile, püüab tuule kinni ja tõuseb trossi otsas 200 m kõrgusele. Seejärel hakkab süsteem kirjeldama trajektoori, määrates optimaalsed tööparameetrid vahi ajaks. Täistõuget pole alati vaja kuna tuul puhub igal pool erinevalt, kuid erinevalt omaaegsetest purjekatest ei liigu Ville de Bordeaux „ilma järgi”, vaid etteplaneeritud marsruudi järgi.

Purje ülesandeks ei ole laeva liigutamine, vaid mootorite koormuse vähendamine ning seeläbi kütusekulu ja heitgaaside paiske vähendamine atmosfääri. Saksa teadlaste uuringud Skysails projektist näitasid, et puri pindalaga 400 ruutmeetrit suudab kompenseerida kuni 2 MW mootorivõimsust ning prantslaste Airseas on kindel, et soodsa tuulega saavutatakse 20% kütusesääst. Veelgi huvitavam on see, et Seawing süsteemi saab kahe päevaga paigaldada peaaegu igale suurele laevale, mis ei sega sadamas lastitööd.