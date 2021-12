5G-vastased aksessuaarid osutusid tervisele ohtlikeks

Uuringu kohaselt avastati ioniseerivat kiirgust käevõrudest, kvantripatsitest ja unemaskidest. Teadlased rõhutasid, et ehete mõõdetud kiirgustasemed on madalad ja terviseprobleemide risk siiski väike.

Sellega seoses soovitatakse tarbijatel loobuda „negatiivsete ioonidega” küllastatud esemete kasutamisest. Samas rõhutavad Hollandi teadlased, et see hoiatus ei kehti ioonse õhupuhasti kohta. 5G-vastaste tarvikute edasimüüjad on juba teatanud, et nad loobuvad radioaktiivsete asjade müügist.