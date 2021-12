Tähelepanu AstraZenecaga vaktsineeritud: teie kaitse väheneb drastiliselt juba kolme kuuga

Ilmnes, et Šotimaal suurenes viis kuud pärast täisvaktsineerimist haiglaravile sattumise või COVID-19-sse suremise tõenäosus ligikaudu viis korda. Tõhususe langust täheldati juba kolme kuu pärast, kui haiglasse sattumise ja surma oht oli juba kaks korda suurem kui kaks nädalat pärast teist annust. Nelja kuu möödudes oli vastav risk kolm korda suurem, kirjutab Medical Xpress .

Uurimisrühma kuulusid teadlased Edinburghi, Glasgow, Aberdeeni, Strathclyde'i, St Andrewsi, Wellingtoni Victoria, Rio de Janeiro ja Bahia ülikoolist ning Fiocruzist. Nad avaldasid oma teadustöö ajakirjas The Lancet .

Edinburghi ülikooli Usheri instituudi direktor Aziz Sheikh ütles uuringutulemusi kommenteerides, et need peaksid andma valitsustele selged juhtnöörid tõhustusdooside programmide koostamiseks, et tagada inimeste maksimaalne kaitse.