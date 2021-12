KLÕPS AUSTRAALIAST: kas tulevikus kimbutab tehisintellekt mobiilinäppijaid ka Eesti teedel?

Austraalia teedele paigaldatud tehisintellektil põhinevad kaamerad tuvastavad roolis oma telefone näppivaid autojuhte ning on alates 2020. aasta märtsist Uus-Lõuna-Walesis aidanud tabada enam kui 270 000 rikkujat. Uus-Lõuna-Wales on esimene osariik, kes need kasutusele võttis, alustas antud tehnoloogial põhinevate trahvide määramist 2020. aasta märtsis. Sellest ajast alates on kaamerad kontrollinud üle 130 miljoni sõiduki. Trahvid on aidanud oluliselt vähendada nutitelefonifännide arvu roolis ning rikkujate arv on vähenenud tervelt viis korda.