Otsus tehtud: viimane mobiil-ID väljastatakse 30. juunil 2022

Seega on Eesti riik praegu seisus, kus on jäänud kõigest kuus kuud aega, et leida mobiil-ID asemele uus lahendus. Väga suure tõenäosusega tuleb selle aja jooksul teha ka uus hange, kuna lepingusummad ületavad päris kindlasti rahvusvahelise hanke piirmäärasid. Uus lahendus tuleb aga igal juhul leida, sest riigi üldine põhimõte on olnud, et ID-kaardi kõrval peab olema igal juhul ka teine riiklik elektrooniline identifitseerimisvahend.