Insuliini lugu: loorberid suure avastuse eest korjas lõpuks see, kes kõige vähem tegi

Esimese tüübi diabeet ei ole nakkav ega ole otseselt päritav. Seda on tänapäevase raviga, ennekõike insuliinisüstidega, üsna lihtne kontrolli all hoida. Diabeet on küll ravimatu, kuid seda põdevad inimesed võivad elada pika ja täisväärtusliku elu. Kuid enne insuliini avastamist oli olukord täiesti teine... Insuliin on valkhormoon, mida toodetakse kõhunäärmes, et reguleerida glükoosi (suhkru) taset veres. Rakud vajavad palju glükoosi ja insuliin on võti, mis võimaldab sellel neisse siseneda. Kui kõhunääre toodab insuliini vähem kui vaja või üldse mitte, koguneb suhkur verre ja tapab inimese.