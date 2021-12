Kas inimkonna võit vähkkasvajate üle on käes? Vaja on kõrvaldada vaid üks geen

Väärib märkimist, et Princetoni ülikooli teadlaste poolt teatavaks tehtud avastus ei ole sugugi uus. Lihtsalt vähktõve valdkond on sedavõrd keeruline ja seos geneetikaga nii oluline, et raskete vigade vältimiseks kulub palju aega. Kõik sai alguse 2004. aastal, kui Princetoni ülikooli spetsialistid tegid kindlaks, et just metadheriini geen mõjutas rinnavähi metastaaside levikut. Viis aastat hiljem suutis onkoloog-bioloog Yibin Kang näidata, et peaaegu kolmandik vähi kasvajatest sisaldab selle geeni valke, mis tõttu mängib see võtmerolli mitte ainult vähi levikus, vaid ka vähi resistentsuses keemiaravile.

Kang pühendas rohkem kui 15 aastat oma elust surmava geeni uurimisele, mis võimaldas tal teha järeldusi, mida kinnitavad teaduslikud andmed. Ta leidis, et metastaaside tõttu võib kasvaja ühest elundist teise kergesti levida kogu kehas, mõjutades kõiki organeid. Näiteks peaaegu 99% rinnavähki põdevatest naistest võivad selle diagnoosiga elada kauem kui viis aastat, kuid kui vähk hakkab ajama metastaase, siis jääb ellu vaid 30% haigetest.

Metadheriini avastamine on tekitanud teadlastes optimismi. Aga mis edasi? Kuidas vähki võita ja kas seda geeni saab hävitada ilma keha kahjustamata? Just neile ja teistele küsimustele vastuste otsimine võttis aega. Nüüd on Yibin Kangi sõnul selge, et geen on inimorganite vähikahjustuste puhul erilise tähtsusega, kuid ei mõjuta normaalsete rakkude elujõulisust ja aktiivsust. Seega saab selle eemaldada ilma suurema kahju ja tagajärgedeta.

Teadlastel õnnestus luua ühend, mille ülesanne on selle geeni vastu võidelda. Eelkõige võib see inimorganismile soodsalt mõjuda koos seda saatva keemia- ja immunoteraapiaga. Teadlased usuvad, et metadheriini kõrvaldamisega on võimalik lahendada peaaegu kõigi peamiste onkoloogiliste haiguste probleem. Muidugi võib see kaasa tuua mõningaid kõrvalmõjusid, kuid inimese elu päästetakse.