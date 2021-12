FOTOD: vaata millised trofeemasinad jõudsid Punaarmee relvastusse

Tankide allee. Esiplaanil on Pz.Kpfw VI Ausf. B, millele järgnevad kaks Pz.Kpfw VI Ausf. E „Tiger”, mille kõrval on Pz.Kpfw V „Panther” ja muu sakslastelt võetud relvastus. Vasakpoolsel sõidurajal seisavad kaks iseliikuvat tankitõrjesuurtükki Marder, Saksa poolroomiksoomustransportöörid, ründesuurtükid/tankihävitajad StuG III, iseliikuvad haubitsad Wespe ja teised soomusmasinad.

25. juulil 1941 Istra piirkonnas hädamaandumise teinud kaugluureeskaadri nr. 2. (F)/122 Ju-88, viis päeva hiljem veeti see Sverdlovi väljakule Moskvas (praegu Teatralnaja väljak), et näidata nõukogude inimestele, et tegelikult ei käi Punaarmee käsi sõjas üldsegi halvasti.