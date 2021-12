Miks pole Marsist võimalik uut Maad teha?

Teadlaste sõnul on MRO kosmoseaparaadi, Mars Odyssey ja Maveni orbitaalobservatooriumi töö käigus saadud andmete põhjal võimalik öelda, et Marsi koloniseerimise plaanid ei ole realistlikud, kuna tiheda atmosfääri ja sooja kliima loomine ilma suure süsinikdioksiidi varuta on võimatu. Hoolimata asjaolust, et süsinikdioksiid moodustab 95% planeedi atmosfäärist, on selle kest väga õhuke, mistõttu kasvuhooneefekti tekitamisest pole võimalik rääkida. Veeauru on Marsil küll täheldatud, aga see on täiesti tühine jääkkogus. Ilma kasvuhooneefektita on Punasel planeedil elamine kui mitte võimatu, siis ebamugav, sest seal ei tõuse isegi suvekuudel ja ekvaatoril temperatuur üle nulli.