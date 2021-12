„Pool linnaosa istub poti peal!” Eestit ründab rotaviirus

Sel nädalal pöördus Forte poole nii mõnigi tervishoiutöötaja, hoiatades, et Eestis on detsembri kahel esimesel nädalal puhkenud tugev rotaviiruse puhang. Ühe Pirita perearstikeskuse pereõde (kes ei soovinud, et tema nime mainitaks) sõnas, et tema keskusel on viimastel päevadel olnud telefon punane. „Inimesed kaebavad rotaviiruse sümptomeid, kusjuures täiskasvanud ja haigestunud laste vanemad läbisegi. Praegu istub pool linnaosa poti peal!”

Ühe Tallinna suure haigla arst, kes soovis samuti anonüümseks jääda, kinnitas jutte suurest rotaviiruse puhangust. „Sel aastal on detsembri alguses sooleinfektsioonid levima hakanud, pöördutakse palju dehüdratsiooniga, milleni viivad kõhulahtisus ja oksendamine. Kõik hakkas Tallinnas pihta justkui Venemaalt saabunud lennuki ja turistidega. Alguses oli paar pöördumist, lõpuks oli kogu lennukitäis haige. Kahtlustasid, et lennukis pakutud forell oli paha, aga testid näitasid viirusinfektsiooni.”

Forte küsis Tabasalu perearstikeskuse perearstilt Piret Rospult, kuidas on võimalik kõhuviiruseid vältida.

Kas olete täheldanud viimastel nädalatel oma piirkonnas ja nimistus, et on suurenenud rotaviirusesse ja teistesse kõhuviirustesse haigestumine? On selle üle rohkem kaevatud?

Kõhuviirustesse haigestumine on vähehaaval tõusuteel jah. See on üpris tavaline, et koos mandariinide hooajaga algab ka kõhuviiruste hooaeg. Kas seal just põhjuslikku seost on, vähetõenäoline, kuigi kõhuviirused on klassikaline „mustade käte haigus“, kus haigustekitaja jõuab suhu ja sealt kõhtu pesemata käte ja pesemata puuviljade vahendusel.

Kõhukaebusi -iiveldus, oksendamine, kõhulahtisus- põhjustavad mitmed erinevad viirused, sagedasemad neist noro-, rota-, adeno- ja enteroviirused. Väikelapsed võivad oksendamise ja kõhulahtisusega reageerida ka tavalistele ülemiste hingamisteede viirushaigustele nagu gripp või muud gripitaolised. Ja uus koroonaviirus, mis oma loomuselt on ju hingamisteede haigus, suudab samuti nakatada seedetrakti ja põhjustada korraliku kõhuviiruse haigusnähtusid nii lastel kui täiskasvanutel.

Rotaviiruse vastu vaktsineeritakse Eestis lapsi riikliku immuniseerimiskava alusel alates 2014. aasta juulist ja vaktsineerimisega