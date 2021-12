Harvardi teadlased: alkoholismiravim sobib COVID-19 raviks

Alkoholisõltuvuse raviks kasutatavat ravimit saab kasutada COVID-19 raviks. Selle võtmine võib vähendada ägedate sümptomite tekke tõenäosust ja surma tõenäosust pärast SARS-CoV-2 põhjustatud haiguse väljakujunemist. Retrospektiivsed uuringud on näidanud, et seda ravimit võtvatel inimestel on väiksem tõenäosus uue koroonaviirusega nakatuda.