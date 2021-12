Omikron levib küll kiiremini, kuid pole nii ohtlik kui delta, väidavad Lõuna-Aafrika spetsialistid

Suure hulga mutatsioonidega uue koroonaviiruse tüve tekkimine on tekitanud maailmas paraja kaose. Siiski on tõenäoline, et omikron ei ole nii ohtlik kui delta tüvi. Omikroni „kodumaa”, Lõuna-Aafrika teadlased väidavad, et see põhjustab vähem tõsiseid haigusi.