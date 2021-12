Tasmaanias valmib „viimsepäevakast” tsivilisatsiooni huku puhuks

Tasmaania kõrbe on kerkimas hiiglaslik teraskast, mis peaks üle elama maailmalõpu, et tulevikus ellujäänud inimestele selgitada, millised vead viisid inimkonna hävinguni. Austraalia ringhäälingu, loovagentuuri The Glue Society ja Tasmaania ülikooli ühisprojekt kannab nime „Maa must kast”. See on loodud Norras Svalbardis asuva Doomsday Vaulti eeskujul, kuid see ei sisalda seemneid, vaid teavet inimkonna vigade ja valearvestuste kohta.

Tehnilises mõttes on see suur seif, mille sees on palju salvestusseadmeid ning mille süsteemid saavad oma toite päikesepaneelidest. Pole selge, kust „must kast” teavet saab ja milliseid fakte ta fikseerib. Pole ka teada, kui kaua selline süsteem autonoomselt töötada suudab või kuidas see kataklüsmid, nagu vulkaanipursked või üleujutused, üle elaks.

Projekti eestvedajad on oma tegevust selgitanud järgmiselt: „Praeguste kliima- ja ilmastikumuutuste, majanduse ja poliitilise olukorra, pandeemia ja inimkonna hävimise ohu valguses ei tundu see olevat liialdus. Pigem on ainus küsimus „millal” meie tsivilisatsioon hävib. Inimesed kui liik jäävad suure tõenäosusega püsima ja neile ei tee paha, kui nad tulevikus hiljem õpivad tundma endiste Maa peremeeste vigu, kelleks me ise naiivselt ennast peame.”