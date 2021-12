Venelaste Gamaleja keskuse juht: oleme modifitseerinud Sputnik V vaktsiini omikroni vastu

Nikolai Gamaleja-nimeline riiklik epidemioloogia ja mikrobioloogia uurimiskeskus on juba välja töötanud koroonaviiruse omikronitüve vastase Sputnik V modifikatsiooni, mis on läbimas kliiniliste uuringute esimest etappi. Sellest teatas teisipäeval telekanali Rossija-24 eetris keskuse direktor Aleksandr Ginzburg.

„[Seni] puuduvad tõendid <...> selle kohta, et omikron asendaks delta tüve. [Antud juhul], võib-olla peaks vaktsiin olema kahekomponendiline, mis kaitseks nii delta tüve kui ka omikroni eest. Seetõttu on vaktsiinide loomiseks vaja kasutada uut platvormi, mille Gamaleja Instituut on juba välja töötanud ja praegu on [vaktsiini] kliiniliste uuringute esimene etapp,” sõnas ta.