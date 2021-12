Maailma esimene taimepõhine COVID-19 vaktsiin näitas 75% tõhusust deltatüve vastu

Uuring, milles osales 24 000 täiskasvanut kuuest riigist, näitas, et vaktsiini üldine tõhusus oli 71%, mis deltatüve puhul suurenes 75%-ni. Uuring ei hõlmanud uut omikrontüve, sest see ei olnud uuringu ajal veel levinud.

"Need on julgustavad tulemused, arvestades, et andmed saadi keskkonnas, kus juba ringlesid uued viirustüved. Ülemaailmne COVID-19 pandeemia näitab endiselt uusi tahke, kusjuures praegu domineerib deltatüvi, tulemas on omikrontüvi ja tõenäoliselt järgnevad teised variandid," ütles Thomas Breuer, üleilmse COVID-19 adjuvantvaktsiini juht ja GSK üleilmne tervishoiujuht.