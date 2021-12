Lõmala-Kaugatoma päranditee viib liiklejad ajas 70 aastat tagasi

Lõmala-Kaugatoma tee, mis lookleb piki Lääne-Saaremaa rannikuserva, on liiklejaid rõõmustanud puutumatu looduse ja vaimustavate vaadetega. Suvel on mööda kruusateed sõita eriti äge, sest isegi 40-50 km/h sõites on autol taga vahva tolmulont – asi, mis asfalteerimise ajastul meelest kipub minema.

Transpordiamet on otsustanud Kaugatoma tee jättagi pea puutumatuks ning 16. detsembril avatakse see kui Eesti esimene päranditee, mis viib ajas 70 aastat tagasi: teelõigul on taastatud ning edaspidi säilitatakse XX sajandi 50ndatele iseloomulik ilme. Eesti maanteede ajaloos on tegu uue unikaalse peatükiga, edaspidi ongi kavas osa meie teedest ajastutruudena taastada ja kultuuripärandina säilitada.