Eestis on tuvastatud kuus omikronijuhtumit, uus tüvi on saadud reisilt

Tartu Ülikooli meditsiinilise mikrobioloogia ja viroloogia kaasprofessor ning KoroGeno-EST-3 projekti juht Kristi Huik kinnitas Fortele, et tegu on tõepoolest esimeste kinnitatud omikroni tüve juhtumitega Eestis. Positiivseks osutusid esimesed testid eile, kuid uut tüve on nende andjatel kahtlustatud Terviseameti poolt juba eelmise nädala algusest. Huik lisas ka, et omikroni tüvi on üles korjatud välismaalt. „Kõik kuus kinnitatud juhtu on reisimisega seotud ning antud inimesed on vanusegrupist 40 kuni 65 aastat.”

Eelmine kurikuulus SARS-CoV-2 viirusemodifikatsioon, Indiast alguse saanud delta tüvi oli oma eelkäijatest oluliselt nakkavam. Uuringute järgi andis üks varasemate tüvedega nakatunu viiruse keskmiselt edasi kahele-kolmele inimesele, deltaga hakkas üks inimene nakatama kolme kuni kaheksat inimest. Nüüd on põhjust karta, et omikron on veelgi nakkavam kui delta. „Omikroni kohta tuleb järjest andmeid juurde ja praegu arvatakse, et see on nakkavam kui delta tüvi. Seega võib oletada, et see levib kiiremini kui delta tüvi. Eestis tehakse Synlab Eesti OÜ laboris proovidele skriiningut, millega leitakse kahtlusalused proovid. Eilse seisuga kahtlustati omikroni kokku 26 inimesel,” kommenteeris Huik.