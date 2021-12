Uuringu tulemused: kolm Pfizeri doosi vähendavad kaheks kuuks nakatumisohtu seitse korda

Kui varem andis üks nakatunu viiruse keskmiselt edasi kahele-kolmele inimesele, siis nüüd hakkas üks inimene nakatama kolme kuni kaheksat inimest, mis on palju võrreldes respiratoorsete viirusinfektsioonide või gripiga. Delta „läbis” haigete ja vaktsineeritud inimeste immuunsust palju sagedamini kui SARS-CoV-2 varasemad versioonid.

Iisraelis kasutatud sümptomaatilise COVID-19 vastase Pfizeri vaktsiini efektiivsus hakkas nendes oludes dramaatiliselt langema. Enamik vaktsineerituid olid endiselt kaitstud raske COVID-19 ja surma eest, kuid uute nakatumiste arv riigis kasvas hüppeliselt. Vaktsiinivastased hakkasid seda ära kasutama, luues ja levitades palju valeinformatsiooni.

Iisraelist sai peagi esimene riik maailmas, mis alustas eakate seas massilist vaktsiinidoosi kasutamist. Alates 1. augustist hakati elanikkonnale rakendama kolmandaid annuseid. Uute COVID-19 nakatumiste arv hakkas selle mõjul vähenema. Hakkas ilmuma statistikat ja preprinte, mis näitas kolmanda vaktsiinidoosi tõhusust Iisraelis. Seejärel ilmusid teadusajakirjades New England Journal of Medicine ja The Lancet uuringud, mis näitasid Pfizeri kolmanda annuse efektiivsust esimestel nädalatel pärast vaktsineerimist.

30. novembril avaldati autoriteetses ajakirjas JAMA Internal Medicine uuring, mis näitas tõhustusdoosi efektiivsust kahe kuu jooksul pärast kolmandat Pfizeri annust.