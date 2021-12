Tapjajänesed, pärakupasunad ja paljas naine Aristotelese seljas – keskaegne kunst, mille üle teadlased seni pead murravad

Keskaegsel kunstil ja kõigel muul, mis seotud selle ajalooperioodiga, on välja kujunenud oma austajaskond. Samas on see kohati imelik ja väga mitmetähenduslik. Paljud toonased kunstnikud olid lihtsalt igavlevad mungad, kes maalisid raamatute servadele, et kuidagi aega kiiremini kloostrimüüride vahel mööda saata ning nende psühhedeelsed pildid tekitavad palju peamurdmist tänastele kunstiajaloolastele.

Muretu ilmega inimeste tapmine

Suur osa keskaegsest kunstist on jõhker. Kuid ükskõik kui kohutav kellegi surm oli, oli ohvril alati igav. Seal on pilte inimestest, keda ratsanikud tallavad, kellele on pistoda kolju sisse löödud või keda tükeldatakse kirvega. Kuid igas stseenis näeb ohver välja nii, et tal on raskusi haigutamise ohjeldamisega. Teooria ütleb, et see kõik on seotud keskaegse Ars moriendi kontseptsiooniga - hea surma kunstiga. Surm oli tollaste inimeste arvates ikkagi ennekõike moraalne proovikivi, kuna inimene pidi ilmuma jumaliku kohtu ette ja viis, kuidas ta sellele reageeris, rääkis tema iseloomust. Kui inimene surmahetkel nuttis, karjus ja vandus, tähendas see, et ta läheb tõenäoliselt põrgusse. Ja kui viimasele hingetõmbele mindi vastu naeratusega, siis läks inimene taevasse. Kõik need suremisest tüdinud inimesed võisid oma näoilme ja olemisega lihtsalt demonstreerida oma stoilist valmisolekut taevasse minna.