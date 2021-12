Soolekepikese abil suhkrust naftat – kas kütusemaailma ootab revolutsioon?

Ameerika Buffalo ülikooli biokeemikud on välja töötanud uue soolekepikese tüve, mis suudab igasuguseid suhkruid biokütusteks muuta. Nende uuringute tulemustel põhinev teadusartikkel ilmus ajakirjas Nature Chemistry 22. novembril. Teadlasterühma liikmed on avaldanud lootust, et need arengud aitavad inimkonnal kiiremini ning valutumalt minna üle rohelise energia kasutamisele.

Nafta kunstlikult loodud analoogi saamiseks kasutasid biokeemikud ka nioobiumoksiidil põhinevat katalüsaatorit. See on võimeline muutma rasvhappeid küllastumata süsivesinikeks (näiteks on need avatud ahelaga süsivesinikud, mille molekulides on süsinikuaatomite vahel kaksik- või kolmiksidemed). Katse tulemuste põhjal on selline katalüsaator koos mikroobidega võimeline muutma ligikaudu 8% glükoosi algmassist tehisnafta analoogiks.