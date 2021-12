Tartu observatooriumis valmivad seadmed siirduvad Veenusele elu otsima

Alust sellises arvamiseks aga on - nimelt on täheldatud Veenuse atmosfääris anomaaliaid, millele siiani vastuseid pole. Raadioastranoomia abil on näiteks pilvemassiivis tuvastatud fosfaani, mis viitab juba väga otseselt elusroganismide tegevusele. Lisaks puudub siiani selgitus sellele, miks on atmosfääril märgtavalt suurem UV-kiirguse neeldumise võime, kui seda võiks eeldada väävelhappelt. Lõpuks on varasemates mõõtmistes tuvastatud ka väga imelikke hapniku jälgi ja paistab, et mingi seni tundmatu protsess toodab seda ka Veenusel.

Aastakümnete tagused andmed räägivad sellest, et Veenuse pilvemassiivid võivad endast kujutada enam kui 70% kontsentratsiooniga väävelhapet, mis tapab kõik elava. Tänased bioloogilised teadmised räägivad aga sellest, et kui see number on võrdne või väiksem kui 70, siis sellistes tingimustes suudaksid osad atsidofiilsed bakterid elada.

Näiteks on küsimus pilvede happelisuses. Varem arvati, et seal on väga kontsentreeritud väävelhape ja vähe vett, kuid MITi sel nädalal avaldatud mahukas uuringus on välja toodud uuemad modelleerimise ja varasemate mõõtmiste analüüsimise andmed, mille järgi see ei pruugi nii olla.

„Varasemad mõõtmised ja uued mudelid ei sobi kokku ja üks selgitus sellele on, et tegelikult on Veenuse atmosfäär elu vaatepunktist oluliselt sõbralikum kui arvatud," rääkis Pajusalu.

Observatooriumi kosmosetehnoloogia osakonna juhataja Mihkel Pajusalu selgitas Fortele, et missiooni üldine eesmärk on hinnata, millised tegelikud tingimused Veenuse atmosfääris ja selle põhjal hinnata, milline eluga seotud biokeemiliste reaktsioonide komplekt seal hakkama saaks.

USA Massachusettsi Tehnoloogiainstituut (MIT) juhitava eraprojekti raames asub plaanide kohaselt 2026. aastal asub Veenuse poole teele sond, mis avab Veenuse atmosfääris õhupalli ning teeb selle külge kinnitatud instrumentidega rohkelt keerukaid mõõtmisi. Just selle sondi osaks on ka Tartu observatooriumis valminud seadmed.

„Paljusid anomaaliaid saaks elusorganismide tegevusega selgitada, kuid me ei taha ennatlikult järeldusteni jõuda," märkis Pajusalu.

Tartu observatooriumi peamiseks ülesandeks eelseisval missioonil on sondi tarvis välja arendada happelisuse tuvastamise sensor, mis Veenuse pilvemassiivis väävelhappe kontsentratsiooni tuvastama asuks.

Mihkel Pajusalu sõnul on eesmärgiks mõõta üksikute pilvetilkade happelisuse jaotus, et saada aru, kui happelised nad tegelikult on. Sensor peaks hästi eristama, kas tegu on kontsentreeritud väävelhappega või siis happega, mille pH jääb vahemikku 0-1ga.

„On võimalik, et pilvetilkade happelisus varieerub, seepärast on just oluline mõõta suur hulk tilku," ütles teadlane.

Sellise anduri väljatöötamine on aga korralik väljakutse.

„Eks keerukaid aspekte on mitu, kuid põhiline on optimaalse koostisega sensorplaadi tootmine ja karakteriseerimine. Karakteriseerimine on keeruline selle pärast, et me peame reaalselt looma erineva kontsentratsiooniga väävelhappe pilvi laboris ja see on väga ohtlik protsess. Ning ka materjalid ja seadmed, millega tavaliselt selliseid asju tehakse, ei pea kontsentreeritud väävelhappele vastu," selgitas Ojasalu. „Kui me suudame need tilgad ära tekitada, siis saab plaate täpsemalt karakteriseerima hakata."

Teine teema on, et sensorplaadid peavad kosmoses vastu pidama ja observatooriumi teadlased peavad olema kindlad, et nad käituvad Veenusel sama moodi kui Maal. See tähendab ka suuremahulist radiatsiooniga, temperatuuriga ning rõhuga katsetamist. Igasugused orgaanilised läbipaistvad materjalid kipuvad aga olema eriti tundlikud radiatsiooni suhtes.

Mida Eesti teadlaste arendatav sensor endast täpsemalt kujutab?