Scania toob turule hübriidveokid

Hübriidveokeid saab tellida P-, G- ja L-seeria kabiinidega. Mõlemad sisepõlemismootorid on saadaval kolmes erinevas võimsusastmes ning suudavad töötada ka biodiisliga HVO (hüdrogeenitud taimeõli), mõned versioonid ka FAME-biodiisliga.

Pistikhübriidi (PHEV) kasuks otsustades saab elektri toel sõita kuni 60 kilomeetrit. Veoki akut on võimalik laadida vooluvõrgust või sõidu ajal, kasutades mootori ja kineetilise energia abi. Ka aeglustamisel toimub pidev akude laadimine, kuna elektriajam on nende sõidukite esmane pidurdusvahend.

Scania GE281 pakub pidevat võimsust 230 kW ja tippvõimsust 290 kW ning selle maksimaalne pöördemoment on 2100 Nm. Veokil on kuus edasikäiku, ent puudub traditsiooniline sidur - selle protsessi eest hoolitseb planetaarülekanne, mis tagab tootja teatel sujuva käiguvahetuse pöördemomenti kaotamata.

Jätkuvalt on veokitel olemas adaptiivne püsikiirusehoidja koos kiiruse reguleerimisega mäest laskudes. "Power" režiimis lisatakse sisepõlemismootori tippvõimsusele veel 100 hj (74 kW).

PHEV-mudelitesse on paigaldatud 90 kWh mahutavusega akuplokk (3 x 30 kWh), samas kui HEV-mudelid kasutavad ühte 30 kWh akut. Väiksemate mootoritega hübriidveokite kandevõime on võrreldes samaväärsete sisepõlemismootoriga veokitega 250 kg võrra suurem - hübriidsüsteem lisab netokaalu vaid 750 kg, samas kui Euroopa Liidus on elektrisõidukite puhul lubatud üks tonn lisamassi.