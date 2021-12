Ajakirjanikud valisid Aasta auto 2022 tiitli saajaks Hyundai IONIQ 5

Eestis on masin saadaval kahes versioonis:

Auto sisemust on võimalik kohandada ümber vastavalt oma vajadustele - keskkonsooli saab lükata tagumiste istmete juurde, et seal olijad saaksid seda kasutada lauana.

Veoskeeme on masinal kaks. Lihtsamal juhul veavad üksnes tagarattad ning võimsuseks teatatakse niisiis 217 hobujõudu. Kallim versioon arendab lausa 305 hj ning kahe elektriajami jõud kantakse teele kõigi nelja ratta vahendusel. Viimane saavutab sajakilomeetrise tunnikiiruse 5,2 sekundiga, mis auto massi arvestades on igati tubli tulemus.

Auto suurim kiirus on 185 km/h ning maksimaalne sõiduulatus 481 km. Hyundai IONIQ 5 on üks esimesi tootmises olevaid elektriautosid, mille akusüsteemi pinge on 800 volti.