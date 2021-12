Uus VW Allspace jõudis Eestisse – Tiguanist 19 cm pikem

Eestis on uus Allspace saadaval kolme varustustasemega - Life, Elegance ja R-Line. Life paketis on standardvarustuses hõbedase viimistlusega välispeeglid ja katusereelingud, 18-tollised valuveljed, kaks USB-C pesa ees ja üks USB-C laadimispesa taga keskkonsoolis, elektriline tagaluugi sulgemine. Elegance paketis on kroomitud iluliistud, 18-tollised valuvaljed, IQ.LIGHT LED-maatriksesituled, soojendusega rool (saadaval ka Life paketis), Easy Open pakett koos anduritega juhitava tagaluugi avamise ja elektrilise sulgemisega, tagurduskaamera. Sportlikus R-line paketis on 19-tollised valuveljed, musta viimistlusega õhuvõtuavad ja iluvõre, küljekarbi laiendid, tagumine spoiler ning soojenduse, nahkkatte ja R logoga multifunktsionaalne käiguvahetuslabade ja puutetundlike nuppudega sportrool.