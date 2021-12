Kuidas hingata sisse päriselt pisikutevaba õhku? Respiray teab!

FOTO: Respiray

Kujuta umbes ette, milline on Sony Playstation VR komplekt. Ja nüüd kujuta ette, et sa paned selle endale kaela ja see puhastab sinu sissehingatavat õhku. Nüüd kujuta ette, et selle toimimise taga on päriselt teaduspõhisus ja siis kujuta ette oma üllatust, kui saad teada, et tegemist on Eesti leiutisega, mis toodetud siinsamas Eestis ning saanud ideetasandilt valmistooteks vähem, kui aastaga.