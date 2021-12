Esimene uuring: vaktsiin töötab omikroni tüve vastu, kuid „tagasilöök on väga suur“

Uuringut juhtinud Aafrika terviseuuringute Instituudi viroloog prof Alex Sigal ütles BBC-le , et omikroni võme põgeneda vaktsineerimise teel saadud antikehade eest on siiski mittetäiuslik. Sigal märkis, et vaktsineerimine koos varasema nakatumisega võib siiski variandi vastu neutraliseerivat toimet omada.

WHO hädaolukordade direktori Mike Ryani sõnul usub ta, et vaktsiinid aitavad siiski ka omikroni vastu.

"Meil on väga tõhusad vaktsiinid, mis on seni osutunud tõhusaks kõigi variantide vastu - nii raskete haigestumiste kui haiglasse sattumise osas - ning pole mingit põhjust eeldada, et see nüüd nii ei oleks," ütles Ryan uudisteagentuurile AFP.