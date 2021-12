Uued Toyotad on ühendatakse Eestis tasuta 10 aastaks Telia andmesidevõrku

Toyota Balticu esindaja Liisi Kõivumägi ütles Fortele, et selline ühendamine toimub andmesidemooduli (DCM) kaudu.

„DCM moodulis on sees eSIM kaart, millel on 4G-andmesidepakett. Sama moodul vastutab ka eCall hädaabikõnede eest. Võrk, milles 4G-andmeside toimib, on Telia," selgitas Kõivumägi.