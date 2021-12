Omikroniga nakatumiste arv maailmas ületas 1000 piiri – Suurbritannia kerkis esikohale

Reaalajas nakatumiste hulka arvestav portaal BNO raporteerib täna, et kinnitatud juhtumite arv maailmas on 1368.

Kõige suurema tuvastatud nakatunute hulgaga riigid on need, millel on (või oli kuni keelustamiseni) otsene lennuühendust Lõuna-Aafrika riikidega. Esikohal on Suurbritannia 336 nakatunuga ja koha tema järel sammub Taani 261 juhuga.