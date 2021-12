Vähem kui pool Eesti rahvast arvab, et valitsus sai hakkama koroonapandeemiale reageerimisega

Maailmas arvasid inimesed keskmiselt 51%, et nende valitsus sai efektiivselt pandeemiale reageerimisega hakkama. Balti riikides oli see hinnang tunduvalt madalam - 37%.

Täpsemalt Eestis oli see näitaja niisiis 44%. Eesti elanikest 8% ei osanud küsimusele vastata ning 41% arvas, et valitsus toimis ebaefektiivselt. Eestis viidi küsitlus läbi käesoleva aasta juulist septembrini.

„Põhjuseid võib olla väga mitmeid. Me ise küll oleme väga enesekriitilised ja arvame rahulolematult, et valitsus ei tee kunagi asju õigesti - reageerib ala või reageerib üle -, aga ilmneb, et Baltikumis oleme üle keskmise ja globaalselt siiski mitte," ütles EY Eesti konsultatsiooniteenuste valdkonna juht Siim Aben.