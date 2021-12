Suur uuring: Alzheimeri tõve risk väheneb 70%, kui tarvitada… Viagrat

Clevelandi kliiniku teadlaste juhitud uuringu kohaselt on sildenafiili võtmine seotud peaaegu 70 protsenti väiksema Alzheimeri tõve tekkeriskiga võrreldes mittekasutajatega, vahendab teadusportaal Science Alert.

Järeldus põhineb enam kui 7,2 miljoni inimese tervisekindlustuse andmete analüüsil, milles andmed näitasid, et seda ravimit ostnutel oli kuue jälgimisaasta jooksul palju väiksem tõenäosus haigestuda Alzheimerisse.

Oluline on märkida, et tegemist on vaid andmeanalüüsil põhineva seosega ning ei anna tõendeid põhjusliku seose kohta.

Sellegipoolest väidavad teadlased, et näitajad on piisavad tuvastamaks edasiste kliiniliste uuringute raames sildenafiili kui paljutõotavat Alzheimeri tõve kandidaatravimit.

"Eelkõige avastasime, et sildenafiili kasutamine vähendas Alzheimeri tõve tõenäosust inimestel, kellel on koronaararterite haigus, hüpertensioon ja II tüüpi diabeet, mis kõik on haiguse riskiga olulisel määral seotud kaasuvad haigused," selgitas uuringu vanemautor, bioloog Feixiong Cheng Clevelandi kliinikust.

See ei ole esimene kord, kui sildenafiili kasutamist seostatakse paremate tervisenäitajatega, sealhulgas vähi- ja malaariauuringutes. Lisaks erektsioonihäiretele kasutatakse sildenafiili ka pulmonaalhüpertensiooni raviks.

Eraldi katsetes, milles uuriti inimese ajurakke in vitro, et uurida, kuidas sildenafiil võib anda kaitset Alzheimeri tõve kognitiivse languse vastu, täheldasid teadlased, et ravimiga ravitud neuronid näitasid suurenenud kasvu ja tau akumulatsiooni vähenemist.

Täismahus uuring on avaldatud keskkonnas Nature Aging.