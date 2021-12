Uus Škoda Fabia – pragmaatilise inimese A-B liikur

Fabia saabus 1999. aastal Škoda Felicia aseaineks ning seda on läbi aegade pakutud nii luukpära, universaali kui sedaanina. Neljas põlvkond jääb nüüd vaid luukpära kerekuju juurde, kuid praktilisust jagub kenasti.

Tehnilisi andmeid

Uus Fabia jagab platvormi Škoda Scala ja Kamiq’iga ning pakub väidetavalt väikeautode segmendi parimat õhutakistustegurit (senise 0,32 asemel 0,28 tähendab väiksemat kütusekulu ja ka tuulemüra).

Mootoreid on saadaval kolm, kokku viies seades. 1-liitrist kolmesilindrilist bensiinimootorit pakutakse nii vabalthingavana kui turboga ning see annab välja 48-81 kW ehk 65 kuni 110 hj. Lisaks on olemas ka 1,5-liitrine turboga ridaneli, mis pakub 110 kW ehk 147 hj. Käigukastivalik on kas viiene (vabalthingavad ja 70 kW turbo) või kuuene käsikast (81 kW turbo) ning 7-käiguline DSG (81 kW ja 110 kW). Veavad vaid esimesed rattad.

Sirgjooneliselt kiire pole see auto ilmselgelt ühestki otsast (0-100 km/h jääb 15,9 ja 9,6 sekundi vahele), ja see polegi eesmärk. Küll aga on mass ootamatult madal, jäädes olenevalt mootori-kasti ja varustuse valikust 1100 ja 1300 kg vahele. Fabia on jätkuvalt säästlik, väikse mootoriga väikse pere auto, kelle eelarve algab 14 400 € juures. Tõsi, koos varustusega saab hinna ajada umbes 27 000 € juurde.

Pakiruumi mahtu on eelkäijaga võrreldes kasvatatud 50 l ning ilma varurattata on nüüd ruumi 380 l (varurattaga 343). 40 € eest on võimalik kütusepaagi mahtu kasvatada 40 pealt 50 liitrini. Lubatud kütusekulu jääb WLTP järgi vahemikku 5-6 liitrit “sajale”, võimaliku kõige hullema stsenaariumi toon välja loo lõpus.

Igapäevakasutatavusest ja lisadest

Uue Fabia puhul on kasutusel mitmeid toredaid praktilisi lahendusi. Näiteks pagasiruumi on võimalik 170-280 € eest soetada terve pakett asjade mugavaks kinnitamiseks. Lisaks harjumuspärastele venivatele võrkudele ja “võrkkiigele” on olemas ka muudetava suurusega küljetasku – asjad sisse, pinguta kinni ja laiali ei lenda midagi.