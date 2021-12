INTERVJUU ASJATUNDJAGA | Margus Punab: mis seisus on Eesti noorte meeste põis tegelikult ning kui olulised on seejuures ilm ja seks

Eelmisel nädalal sattus eesti meeste tervis uudistevoogu tänu kummalisele põhjusele, kui ilmauurijat Jüri Kamenikku tabasid süüdistused amoraalsetes katsetes, mis ta olla noorte meeste peal läbi viinud. Samas on meeste tervis Eestis tõsine teema, kuna on teada, et mehed elavad naistest vähem ning kannatavad rohkem erinevate krooniliste hädade all.



Inimesed käivad näiteks hambaarsti juures profülaktilistel vastuvõttudel, kui otseselt tervisehäda pole. Kas tegelikult peaks käima profülaktilisel vastuvõtul aeg-ajalt ka uroloogi juures?

Kahtlemata! On erinevad vanuserühmad, kelle puhul see vajalik on. Kõigepealt vanuses 16–19 eluaastat, kui on hilispuberteet või vahetu puberteedijärgne periood. Fookus oleks kehalisel arengul, seksuaaltervisel ja hilisematel terviseriskidel. Seda rahastab Eesti haigekassa ennetava tervishoiuteenusena. Teiseks vanuses 35–40 aastat, kehalise tipu järgsel perioodil. See on ajaaken, kus on juba võimalik näha elu teise poole võimalikke riske.

Esimene eesnäärmekontroll tuleks teha vanuses 40 eluaastat. Selle alusel on võimalik küllalt suure täpsusega hinnata eesnäärmevähi eluaegset riski ja paika panna edasise jälgimise optimaalne välp.

Eesnäärme regulaarne kontroll on vajalik hiljemalt vanusest 50 eluaastat. Vastavalt kehalistele muutustele ja PSA tasemele sealt edasi kas ühe-, kahe- või nelja-aastase välbaga.