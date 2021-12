Sõjatööstus päästab elusid: mürkgaas pani aluse keemiaravile

Alexanderi teooria sai kinnitust, kui Briti sukeldujad leidsid päevi hiljem Bari sadama merepõhjast purustatud pommide fragmente. Edasised uuringud näitasid, et need ei olnud tavalised pommid, vaid USA 50kilogrammised sinepigaasi pommid.

Keemiarelvade tootmine ei olnud Genfi protokollide järgi iseenesest üldse keelatud. Ameerika Ühendriikide president Franklin D. Roosevelt ja Suurbritannia peaminister Winston Churchill olid korduvalt ähvardanud Adolf Hitlerit vastuabinõudega, kui see kardetud relva tarvitusele võtab. Roosevelt hoiatas 1943. aasta kevadel, et Saksamaa mürgirünnakule reageeritakse maksimaalse kättemaksuga. Tõendid selle kohta, et ähvardused olid tõsiselt mõeldud, lebasid nüüd Bari sadama põhjas.