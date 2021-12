Uus ravilootus halvatutele: "tantsivad molekulid" parandavad edukalt selgroovigastusi

Kuna rakud ise ja nende retseptorid on pidevas liikumises, on lihtne ette kujutada, kuidas kiiremini liikuvad molekulid kohtuvad retseptoritega sagedamini. Kui molekulid on aga loiud ja „ebaseltskondlikud“, ei pruugi nad rakkudega üldse kunagi kokku puutuda.