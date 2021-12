INTERVJUU KLIIMATEADLASEGA | Jaak Jaagus: Lääneriikide kliimavõitlus pole toonud mingit kasu - aeg on keskenduda kohanemisele

Tehtud on väga „musti” prognoose. Et Euroopa upub, liustikud sulavad ja London jääb vee alla. Kui palju on neil reaalset alust?

Need on ülepingutatud. Näiteks mägiliustikes on sulamine nii kui nii suurem kui akumulatsioon. Euroopa uppuda ei saa, sest prognoositav veetõus on kuni meeter, aga 99% Euroopast on kõrgemal kui meeter merepinnast. Selliseid äärmuslikke prognoose tehakse, et mingit probleemi esile tuua.

Kui ühelt kliimauurijalt küsiti mis on kliimamuutus, siis ta vastas, et tema jaoks on see muutus sageduse jaotuses. Eks soojemaid talvesid hakkab rohkem olema. Kui 50. aasta eest tuli kümne külma talve kohta üks pehme talv, siis nüüd on pooled sellised. Täiesti midagi sellist, mida pole varem olnud, kliimasoojenemise käigus ei juhtu, kuid sagedamini hakkab olema soojemaid äärmusi ja vähem külmemaid. Kuigi ega ka viimased ära ei kao.

Ma ajalehest lugesin, et keegi ennustas, et Saaremaa kliima muutub kliimasoojenemise tõttu sarnaseks Kanaari saartega. See on absurdne väide! Geograafiline laius ei muutu ka kliimasoojenemise tagajärjel ja Päike liigub ikka sama trajektoori pidi. Kui prognoosida kuidas Eesti kliima muutub, siis ei maksa kujutada ette, et me asuksime kuskil lõunapoolsetel laiuskraadidel, näiteks seal kus asuvad Ukraina või Valgevene, vaid meie liikumine kliimamuutustega on olnud ikka ida-lääne suunaline: kui on külmem periood, siis meie tingimused on olnud võrreldavad Põhja-Venemaaga ja kui soojem, siis Lõuna-Rootsiga. Kliima ei saa lõputult soojeneda, vaid ainult mingites piirides. Pikemas perspektiivis on tegu ikka kõikumistega: soojenemised vahelduvad kõikumistega.