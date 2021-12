Andres Merits Foto: Anni Õnneleid

Lõuna-Aafrika teadlaste poolt nädala eest avastatud ja seejärel WHO poolt kiirelt muret tekitavaks nimetatud uus koroonaviiruse tüvi omikron on pannud teadlased kukalt kratsima selle päritolu osas – see on nii erinev kõigist seni teada variantidest, et õiget „sugulast" tal polegi.