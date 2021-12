Maailmas on kaks ilma pealinnata riiki, üks neist Euroopas

Lõuna-Aafrika Vabariigil on neid kolm, kaheteistkümnel riigil varem ja kolmel riigil praegu (Svaasimaa, Boliivia, Malaisia) kaks — ning kahel riigil polegi ametlikke pealinnu. Need on Nauru ja... meie oma tuttav Šveits.

Asjaolu, et ka Šveitsil puudub pealinn, võib esmalt mõjuda jahmatavalt, ent kui järele mõelda, ei olegi see nii üllatav. On Šveits ju riik, mille jaoks neutraalsus on olulisem kui ühegi teise riigi jaoks — osalt tänu rahu edendavatele ettevõtmistele kõikjal maailmas, osalt ka seetõttu, et Šveitsis tegutseb rohkem rahvusvahelisi organisatsioone kui üheski teises maailma riigis.