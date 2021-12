Inimlik eksitus? MKM salastas aastateks kurja kirja välismaalt, ent mõtles siis ümber

„Lugupeetud ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister! Tahaksin juhtida teie tähelepanu ETNO murele seoses 5G spektririba eraldamisega Eestis. Eesti on praeguseks ELis viimaste riikide seas, kes pole veel operaatoritele välja andnud 5G võtmesagedusi spektriribas 3400-3800 MHz (vahemik 3,6 GHz)," kirjutas ETNO peadirektor Lise Fuhr minister Sutile.

Fuhr märgib, et selline viivitus on takistanud Eesti üleminekut järgmise põlvkonna mobiiltehnoloogiale ja sellel on omakorda negatiivsed tagajärjed digiühiskonnale ja Eesti selle valdkonna juhtpositsioonile.