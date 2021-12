„Sellist lahendust kuskil mujal polegi!“ – Eesti ainus ventilatsiooniseadmete tootja sihib suurriikide turgu

„Kui tavaliselt luuakse seadmed, mis panevad õhu ringi käima, siis meie alustasime kogu protsessi tagurpidi - uurimisega, kuidas õhku ökonoomsemalt analüüsida ja selle koostis meile nähtavaks teha. Sealt edasi tuli analüüs, milline see seade peaks olema, et ta suudaks olla isemõtlev ja autonoomne," rääkis ettevõte tehnoloogiajuht Gert Valdek.

Asja võlu on aga selles, et need andurid annavad välja signaali, mis ühelt poolt jõuavad inimese mobiiliekraanile, teisalt panevad aga seadmed olukorrast lähtuvalt kas aktiivsemalt või energiat säästvamalt tööle, tagades mõnusa sisekliima.

Teeme ettevõtte toodetega lähemalt tutvust. On nii seinapealseid kui laealuseid ventilatsiooniseadmeid. Ja eriliseks muudab neid see, et juba standardvarustuses on need kõik CO2, orgaaniliste ühendite ehk VOC, niiskuse ja temperatuuri anduritega. Peagi on võimalik juurde tellida peenosakeste ehk tolmu sisalduse näitajad, milles ettevõte näeb suuri võimalusi sisekliima analüüsimisel.

Uurin, mida saab üks Eesti ettevõte erakordset pakkuda nii küllastunud välisturgudel ja saan teada, et vastus peitub autonoomsuses. Täpsemalt juba seadmete põhivarustuses olevas õhuanalüüsivõimes ja seda tõlgendavas tehnilises lahenduses. „Airobot on sisekliima tehnoloogia ettevõte. Meie eripäraks on tugev tarkvara ja õhuanalüütika, millega loome kodudesse tervisliku sisekliima."

Ja lisab kohe: „Aga me vaatame kindlasti laiemat turgu. Näeme, et esimeses etapis saab meie turg kindlasti olema ka Skandinaavia, eriti Rootsi, näeme Taanit, me näeme samamoodi Kesk-Euroopat eesotsas Saksamaaga oma turuna. Paljudele üllatav, et tegelikult on ka Poolas seda tüüpi lahendustele tugevalt kasvav turg".

„Me oleme lähipiirkonda juba väikeses mahus müünud, aga kuni siiamaani teadlikult eelistanud seda, et põhimahu teeme Eestis. Koduturg on meie jaoks praegu veel piisavalt suur, et siin jätkusuutlikult toota ja arendada," räägib ettevõtte kaasomanik ja juht Heiki Aulik.

Tema sõnul on Airoboti kasutajal nii reaalajas kui tagantjärele seinaekraanil ja mobiilirakenduses andurite näitude kõrval näha ka mootorite kiirus. Mootorid on reguleeritavad töötama võimsusega 1-100% just lähtuvalt õhukvaliteedi olukorrast - kui näiteks CO2 tase tõuseb üle 700, saab seade aru, et on aeg aktiivselt õhku vahetama asuda.

Valdek näitab oma kodumajapidamise graafikuid ja neilt selgelt näha, et kui pererahvast kodus ei ole, siis töötavad mootorid minimaalsel kiirusel ja energiat hoitakse maksimaalselt kokku. Samas lähevad näidud kohe üles, kui inimesed on koju tulnud, on duši all käidud, CO2 tase on tõusnud või on toitu valmistatud.

Seade tuvastab ka selle, kas CO2 tõus õhus on olnud kiire või aeglane ja mis mahus see on toimunud, ning hakkab vastavalt sellele ventileerimise kiirust suurendama.

Heiki Aulik räägib, et aina rohkem hakatakse aru saama, kuivõrd palju sõltub õhu kvaliteedist inimeste tervis ja enesetunne. CO2 tase üle 1000 tähendab seda, et inimesed tunnevad ennast väsinuna ja ei suuda keskenduda, märgib ta. Airoboti seadmete abil on see info inimestel kogu aeg olemas.

„Kogu vajaminev tarkus on meie seadmetes standardina sees. Ilma selleta juhiksite justkui tundmatul teel autot, millel puudub spidomeeter, puudub tahhomeeter, puudub kaart - sa ei saa aru, mis kiirusel sa liigud, kuhu suunas sa liigud," toob Aulik võrdluse automaailmast.

Mis puutub orgaanilistesse ühenditesse, siis teema on kindlasti päevakorral just uutes majades, kus värskelt värvitud seinad ja laed ning uued vaibad neid eraldavad. Sama teema on näiteks juukse- või küünelakiga, deodorandiga - Šveitsi anduritega ventilatsioonaparaat suudab need kiirelt tuvastada ja ventilaatori kiiruse korraks üles lükata.

Selliste mootorikiiruste targa reguleerimise tulemus: Airoboti seadmed võtavad ligikaudu 30% vähem elektrit kui sama võimsusega tooted konkurentidelt.