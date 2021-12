KUULA | "Istmesoojendus" osa 102: tahkisakudesse panustamine on tõusuteel

Selle nädala saates: eelmise nädala Audi-uudise jätkuks teatas esinduse turundus, et kõigest on täiesti valesti aru saadud ja nemad arvustuste sisu ei dikteeri; mida tuvastas USA autode vastupidavusuuring; mitmed autotootjad teevad kokkuleppeid akuarendajatega, et saada amps suurest tahkisakupirukast; mida näitas VW AG kvartaliaruanne ja kas kiibikriis on lõppemas jpm.