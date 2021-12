Oma rahaga hääletamine ehk miks investeerida roheliselt

„Mulle tegelikult tundub, et seda rikkuse müüti on hakatud juba igast suunast kummutama. Ei pea olema palju raha. Tavalise inimese huvi investeerimise vastu on kasvanud hüppeliselt, inimesed tunnevad, et nad peavad oma hakkama saamise eest ise vastutam,“ tõdes Hertmann.

Teine suur roheinvesteerimisega kaasas käiv müüt on investori sõnul see, et tegemist on puukallistamise või mingi heategevusliku suunaga fondiga. „See tuleb täiesti ümber lükata, sest juba praegu on näha, et rohelised fondid ületavad tihti tavaindekseid. Põhjus on selles, et kõik maailma trendid liiguvad vastutustundlikkuse poole. Raha tahab teha head ja sellega tulevad kaasa nii riigid, pangad ja kliendid, kes hääletavad oma valikutega. See on ümberpööramatu,“ usub Hertmann.