Jaguar tõi Eestisse uue ja tõenäoliselt viimase bensiiniröövli F-Pace SVR

Auto V8 mootori võimsuseks on mehaanilise kompressori toel 550hj ja pöördemomendi nätajaks on 700 Nm. Võimsusevoog juhatatakse veoratasteni kaheksakäigulise automaatkäigukasti vahendusel ja tegu on nelikveolise autoga.

Kiirendus nullist sajani võtab minimaalselt aega 4 sekundit. Auto tippkiiruseks lubatakse 286 km/.

Sõidukil on EVA-2 nimeline elektroonikaplatvorm, mis jätab võimaluse ka tarkvara hilisemateks uuendusteks. Auto Pivi Pro teabe- ja meelelahutussüsteemil on eraldi toiteplokk, mille olemasolu võimaldab sel alustada kasutajaga suhtlust kohe, kui viimane autosse siseneb. Lõviosa suhtlusest käib 11,4-tollise diagonaaliga ekraani vahendusel, mis on integreeritud armatuurlaua keskkonsoolis asuvasse magneesiumsulamist korpusesse.

Pildi moonutuste vältimiseks on tegu kergelt kumera HD-ekraaniga ja SVR-mudelite korral on sõidukiga vaikimisi kaasas ühenduvus nii Apple CarPlay kui ka Android Auto operatsioonisüsteemiga. Bluetoothi vahendusel saab ühendada sõidukiga korraga kaks telefoni ja levi ning ühenduvuse ees kannab hoolt väline antenn.

Lasutajaliides on alalises ühenduses Jaguari pilveteenustega, mis tähendab, et kõik tarkvarauuendused viiakse läbi kiiresti ja juhtmevabalt. Pivi Pro kasutab kõigi teenuste tagamiseks kahte SIM-kaarti ja LTE modemit.

Isikupärase interjööri koostamiseks on palju võimalusi, sest kasvõi istmete puhul on valida, kas eelistate klassikalist nahkpolstrit või sportlikku/nooruslikumat lähenemist, mille korral viitavad sõiduki ebaharilikule rammule nii perforeeritud kui ka erimudeli logoga varustatud pinnad. Erinevate värvide, materjalide ning ehisdetailide hulk peaks olema piisav, et koostada meelepärane ja originaalne pakett.

Salongi jõudev õhk läbib ioonpuhasti. Masina helisummutussüsteem vaigistab autosse jõudvat müra sellele vastanduvate, ent auto kasutaja jaoks kuuldamatute helidega.

Jaguar F-Pace SVR alghinnaks on Eestis 103 850 eurot.

„Võib juhtuda, et uus F-Pace SVR võib jääda üheks viimaseks omasuguste hulgas, mis on varustatud nii võimsa sisepõlemismootoriga," tunnistab esindab Jaguar Land Roveri Gruppi Balti riikides esindava ettevõtte juht Justė Jarušė.